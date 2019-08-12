Самые частые причины ДТП в Молдове: полиция предоставила шокирующие данные

В полиции подвели итоги выходных: в республике за два дня зарегистрировано несколько десятков аварий. В результате ДТП погибли несколько человек.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Два человека погибли и еще 34 получили травмы в результате 33 дорожно-транспортных происшествий, произошедших за минувшие выходные. Такова статистика, которую приводит Генеральный инспектора полиции МВД Молдовы.

"Большая часть аварий связана с превышением скорости, невнимательности и отсутствием дисциплины водителей", - отметили в ведомстве.

В полиции настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными за рулем, пристегивать ремень безопасности, не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию, не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Превысил скорость – лишился прав

К слову, в министерстве внутренних дел Молдовы обсуждается предложение о разработке законопроекта, который предполагает введение наказания в виде лишения водительских прав за превышение максимума скоростного режима.

Как заявил ранее sputnik.md представитель МВД, в настоящий момент эксперты ведомства находятся на этапе разработки соответствующего документа.

Таким образом, если эта инициатива пройдет все этапы, тогда автовладельцы, которых остановят за превышение максимума скоростного режима, могут остаться без водительских прав. Более подробно об этой инициативе можно почитать здесь.

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Наказание для тех, кто выпил алкоголь, а потом сел за руль

С 14 декабря 2018 года в Молдове вступил в силу закон, который устанавливает единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения.

Так, если автовладельца останавливают пьяным за рулем, то его лишают водительских прав на время судебных разбирательств. До этого у водителя забирали удостоверение, взамен которого на период разбирательств выдавался временный документ.

Тогда же было принято решение, что машина пойманного за пьянство за рулем водителя изымалась у него и перевозилась на специальную стоянку. Именно с 14 декабря прошлого года в Молдове ввели новое наказание – аннулирование водительских прав.

Те водители, документы которых признают недействительными, могут получить новое удостоверение, но только спустя четыре года после объявления окончательного приговора. Для этого им также придется повторно сдать экзамен на вождение – теоретическую и практическую часть. Кроме того, водителю придется пройти специальный антиалкогольный курс, который включает 20 часов занятий, и обойдется ему в четыре тысячи леев. Подробнее об ужесточении наказания за пьянство за рулем можно почитать здесь.

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