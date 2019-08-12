Глава Минобороны доложил президенту Молдовы о нарушениях законодательства

Руководитель главного оборонного ведомства страны рассказал главе республики, что направил информацию о выявленных им нарушениях уполномоченным органам для дальнейшего расследования.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой Минобороны Павлом Войку ситуацию в данном сегменте, а также предпринятые министром за два месяца работы действия.

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы, Войку рассказал ему о военнослужащих, которые находятся в международных миссиях, и как проходят военные учения.

"Господин министр также проинформировал меня, что в результате инспекции во многих воинских подразделениях в территориях были обнаружены нарушения законодательства, а соответствующие документы были направлены уполномоченным органам для дальнейшего расследования", - отметил президент.

В завершении беседы, как рассказал Додон, министр обороны заверил его в том, что приложит все усилия для того, чтобы устранить все обнаруженные недочеты.

Павел Войку возглавил министерство обороны 8 июня 2019 года, когда парламент утвердил состав правительства под руководством Майи Санду.

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