Концессия аэропорта Кишинева: депутаты обратились в Генпрокуратуру и НАЦ

Молдавские парламентарии считают, что пришло время начать уголовное расследование, чтобы проверить действия лиц, участвовавших в процедуре сдачи в концессию столичной авиагавани.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Депутаты обратились в понедельник в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель специальной следственной парламентской комиссии Игорь Мунтяну.

"Сегодня мы подали запрос о незаконных действиях и бездействии некоторых чиновников при сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Этот запрос должен спровоцировать действия НАЦ и Генпрокуратуры", - сказал Мунтяну.

По его словам, в процессе анализа комиссией "определены нарушения, рассмотрение которых входит в компетенцию правоохранительных органов".

"Соответственно, мы сегодня уведомили НАЦ и Генпрокуратуру, потому что необходимо, чтобы параллельно с действиями парламентской комиссии вмешались уже и правоохранительные структуры", - пояснил депутат.

Он уточнил, что в первую очередь обеспокоенность вызвало то, как был выставлен этот объект национальной значимости для сдачи в концессию.

"Учитывая, что речь идет о высокопоставленных чиновниках, мы ждем, что НАЦ и Генпрокуратура зарегистрируют наш запрос на предмет наличия состава преступления, потому что у нас есть данные, доказывающие нарушение процедур при подписании соглашения о концессии", - заявил Мунтяну.

Он подчеркнул, что члены парламентской комиссии настаивают, "чтобы НАЦ и Генпрокуратура проверили действия всех лиц, которые участвовали в принятии решения, противоречащего закону об администрировании и управлении публичной собственностью, на предмет сговора и вознаграждения".

Другой аспект, который предстоит проверить правоохранительным органам, утверждает Мунтяну – то, как действовали члены конкурсной комиссии, как шло обсуждение контракта.

"Существует подозрение, что на действия членов комиссии оказывали влияние третьи лица, заинтересованные в результатах конкурса. В уголовной жалобе, которую мы подали, выразилось подозрение, что совершенное указанными лицами может попадать под действие статей 327, 328, 329, 191, 332 и 46 Уголовного кодекса РМ", - сказал парламентарий, пояснив, что это превышение полномочий, злоупотребление служебным положением, халатность, отчуждение собственности государства и подделка документов.

В первую очередь, по словам главы парламентской комиссии, "следственные органы должны проверить наличие состава преступления в действиях лиц, вовлеченных в процесс реализации сделки о сдаче в концессию".

Как заявил Мунтяну, следственная комиссия парламента требует у Генпрокуратуры и НАЦ:

Принять все меры для начала уголовного дела и соответствующие решения для выявления виновных с привлечением их к ответственности. Издать распоряжения об ограничительных мерах для лиц, подозреваемых в совершении указанных действий, в том числе через подачу в срочном порядке запросов в судебные инстанции. Выдать распоряжения о принятии мер для обеспечения того, чтобы контракт о концессии аэропорта не мигрировал от одной компании к другой в этот период.

Ранее депутаты создали следственную комиссию для проверки законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове, начиная с 2013 года.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будут расследовать, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий. До 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC, а также итоги проверки контракта о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.

Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны проверить другие группы договоров. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.

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