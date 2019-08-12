Спецоперация МВД: трое патрульных-взяточников задержаны, один пока в бегах

Правоохранители вымогали деньги у водителей, чтобы не фиксировать нарушения ПДД.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Командир патрульной группы и двое его подчиненных задержаны по подозрению во взяточничестве офицерами Службы внутренней безопасности МВД и прокурорами. Еще один патрульный объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства внутренних дел.

По информации ведомства, подозреваемые получали деньги у водителей, чтобы не составлять на тех протоколы о нарушении ПДД.

"Слежка за действиями патрульных длилась около шести месяцев. В результате открыты несколько уголовных дел на основании части 2 (b, c) статьи 324 Уголовного кодекса", - пояснили в МВД.

Антикоррупционная прокуратура уже передала в суд два уголовных дела, открытых на командира группы и одного из патрульных.

Согласно действующему законодательству, правоохранителям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1-3 тысячи условных единиц (2,85 – 8,5 тысячи долларов по курсу Нацбанка) и запрет работать в органах на 2-5 лет.

В МВД добавили, что продолжают расследовать данные случаи, чтобы выявить всех причастных.

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