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Троллейбус

В кишиневских троллейбусах будет по шесть бортовых видеокамер

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Кроме удобства для водителя, видеокамеры будут помогать в обеспечении безопасности пассажиров и в разрешении конфликтных ситуаций.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Новые троллейбусы белорусского производства, которые собирают в Кишиневе, будут оснащены шестью бортовыми видеокамерами.

По сообщению руководства Кишиневского управления электротранспорта, 15 новых троллейбусов будут собраны в Молдове до конца 2019 года. Четыре камеры будут расположены в пассажирском салоне, а еще две камеры - на штангах, которые подсоединяются к контактной сети.

Троллейбусы
© Sputnik /
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Производитель троллейбусов - минский завод "Белкоммунмаш". Стандартная система видеонаблюдения на троллейбусах, которые выпускает предприятие, состоит из набора видеокамер, которые смонтированы на дверях, а также на корпусе для обзора при движении задним ходом. Системы видеонаблюдения выпускает витебский завод "Мираж", стоимость одного комплекта - около 1200 долларов США.

В кабине водителя установлены монитор и видеорегистратор с жестким диском, на которые поступает сигнал с видеокамер. При включении задней передачи на мониторе автоматически покажется картинка с камеры заднего вида. Видео с камер записывается и хранится в течение нескольких дней.

Кроме удобства для водителя, видеокамеры будут помогать в обеспечении безопасности пассажиров и в разрешении конфликтных ситуаций.

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