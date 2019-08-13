Молдавский премьер созвала заседание спецкомиссии: о чем шла речь

Сразу несколько волнующих общество вопросов обсудили на заседании спецкомиссии в правительстве Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Предоставление компенсаций пострадавшим в результате обрушения многоквартирного жилого дома в Атаках и соседней многоэтажки, борьба с африканской чумой свиней, а также анализ заявок со стороны местных властей по вопросу ликвидации последствий природных катаклизмов - основные вопросы, которые обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшегося накануне вечером.

Ситуация в Атаках

Пострадавшие из обрушившегося в Атаках многоквартирного дома получают компенсации со стороны правительства и находятся в поисках жилья, сообщил председатель Окницкого района Василий Романюк.

"Что касается второго блока в Атаках, соседствующего с обрушившейся многоэтажкой, в отчете технической экспертизы указано, что фундамент, стены и крыша здания не являются удовлетворительными. Сделан вывод о том, что эксплуатация здания в текущем состоянии не рекомендуется", - отмечено в сообщении правительства.

Премьер Майя Санду попросила ускорить подготовку всех необходимых документов так, чтобы люди смогли как можно скорее получить компенсации и найти другое жилье. Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил, что в ближайшее время будет подготовлено постановление правительства о выделении денежных средств и для жильцов второго блока.

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

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Позднее, 20 июня, сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям помогли жильцам соседних подъездов аварийного дома вынести ценности. С 28 июня начался снос пострадавшего блока.

Африканская чума свиней в регионе и в Молдове

Риск распространения африканской чумы свиней по территории страны было успешно приостановлен. Об этом сообщила замглавы Национального агентства по продовольственной безопасности Элла Малай.

С 7 июля до настоящего момента зарегистрировано 9 вспышек вируса (одна в Ниспоренском районе, две в Кантемирском и шесть в Кагуле), уничтожено 185 свиней. Основными источниками распространения заболевания являются зараженные продукты питания, привезенные в багаже путешествующих, а также дикие кабаны и зараженный корм.

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"На заседании принят детальный план срочных действий, чтобы избежать возможные серьезные последствия увеличения числа вспышек, с четким распределением обязанностей между учреждениями и описанием необходимых мер для разрешения этой чрезвычайно сложной ситуации", - отметили в правительстве.

Последствия стихии

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили и заявки со стороны представителей местных властей о выделении финансовых и материальных средств для ликвидации последствий природных катаклизмов.

Как отметили в пресс-службе кабмина, члены комиссии пришли к выводу, что необходима тщательная оценка всех запросов и расставление приоритетов по вмешательству. Санду потребовала предоставить более детальную информацию. Также она осудила представителей некоторых районных властей, которые не прилагают никаких усилий, чтобы предоставить финансовую помощь гражданам. В частности, глава правительства обратила внимание на случай в Глодянах.

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"Принято решение выделить из материальных резервов государства 276 тысяч 680 леев в виде шиферных листов и металлочерепицы для ликвидации последствий стихийных бедствий в Глодянском районе", - заключили в правительстве.

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