09:18 13 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.55
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Испытания робота

Пока вы спали: извинения священника, клип о биороботе и популярность Молдовы

© Sputnik / Александр Овчаров
Общество
Получить короткую ссылку
153 0 0

Обзор интересных событий в мире и Молдове - на сайте Sputnik.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Аналитики одного из сайтов и приложения для покупки авиабилетов сравнили предпочтения мужчин, путшествующих с дамами, которые не являются их родственниками (не носят одну фамилию и различаются по возрасту) с предпочтениями пассажиров, предположительно состоящих в браке (схожего возраста и с одинаковой фамилией). 

Открытие авиасообщения Москва-Баку на самолётах Boeing 787 Dreamliner
© Sputnik / Евгений Биятов
Ереван и Кишинев - самые популярные у россиян зарубежные направление лета

Выяснилось, что российские мужчины возят своих подруг в Кишинев. Именно молдавская столица названа в исследовании сайта самым популярным направлением. Связано это с тем, что Кишинёв — удобный стыковочный маршрут: наш аэропорт - популярный транспортный хаб в ЕС. Отсюда пары улетают в романтическое путешествие в другие страны Европы. 

Понять и...простить?

В социальных сетях появился ролик, на котором священник во время церемонии крещения с силой окунает малыша в воду с головой, несмотря на его крики и попытки матери забрать мальчика. Запись вызвала широкий общественный резонанс. Мать малыша написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление. Инцидент произошел под Санкт-Петербургом. Службу вел игумен Фотий (Нечепоренко). Местная епархия после этого случая  запретила ему совершать таинство и на год лишила сана. 

Священник встретился с матерью ребенка, которая также обратилась в полицию после грубого обряда крещения.
В присутствии журналистов священник попросил у женщины прощения.
"Ну не будем тогда дожидаться Прощеного воскресенья. Уж простите меня", — сказал он. Отец Фотий также заявил, что во время таинства ребенок не наглотался воды.

Рогозин посвятил песню роботу Федору

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина. "Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету", - написал глава Роскосмоса в подписи к видео.

В клипе на песню Рогозина "Над Землей летит корабль" показаны реальные съемки разработки робота и его подготовки к полету на МКС, а также трехмерная графика. Заканчивается ролик уплывающими вдаль, словно в "Звездных войнах", надписями с позывным робота Skybot F-850, его функциями и планами выхода в открытый космос в следующем полете, а также анонсом полета на МКС - 22 августа.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Гаспарян: ФБР захотело тайно следить за пользователями соцсетей
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться