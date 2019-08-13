Пока вы спали: извинения священника, клип о биороботе и популярность Молдовы

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Аналитики одного из сайтов и приложения для покупки авиабилетов сравнили предпочтения мужчин, путшествующих с дамами, которые не являются их родственниками (не носят одну фамилию и различаются по возрасту) с предпочтениями пассажиров, предположительно состоящих в браке (схожего возраста и с одинаковой фамилией).

Выяснилось, что российские мужчины возят своих подруг в Кишинев. Именно молдавская столица названа в исследовании сайта самым популярным направлением. Связано это с тем, что Кишинёв — удобный стыковочный маршрут: наш аэропорт - популярный транспортный хаб в ЕС. Отсюда пары улетают в романтическое путешествие в другие страны Европы.

Понять и...простить?

В социальных сетях появился ролик, на котором священник во время церемонии крещения с силой окунает малыша в воду с головой, несмотря на его крики и попытки матери забрать мальчика. Запись вызвала широкий общественный резонанс. Мать малыша написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление. Инцидент произошел под Санкт-Петербургом. Службу вел игумен Фотий (Нечепоренко). Местная епархия после этого случая запретила ему совершать таинство и на год лишила сана.

Священник встретился с матерью ребенка, которая также обратилась в полицию после грубого обряда крещения.

В присутствии журналистов священник попросил у женщины прощения.

"Ну не будем тогда дожидаться Прощеного воскресенья. Уж простите меня", — сказал он. Отец Фотий также заявил, что во время таинства ребенок не наглотался воды.

Рогозин посвятил песню роботу Федору

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина. "Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету", - написал глава Роскосмоса в подписи к видео.

В клипе на песню Рогозина "Над Землей летит корабль" показаны реальные съемки разработки робота и его подготовки к полету на МКС, а также трехмерная графика. Заканчивается ролик уплывающими вдаль, словно в "Звездных войнах", надписями с позывным робота Skybot F-850, его функциями и планами выхода в открытый космос в следующем полете, а также анонсом полета на МКС - 22 августа.