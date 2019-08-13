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Налоговая Молдовы предупреждает: что нужно сделать, чтобы не получить штраф

CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
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За неуплату налога в сроки, предусмотренные законодательством, начисляется пеня за каждый день задержки.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы напоминает, что 15 августа истекает первый крайний срок уплаты налога на недвижимость.

Министерство финансов РМ
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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За неуплату налога в сроки, предусмотренные законодательством, начисляется пеня за каждый день задержки. Пеня на 2019 год установлена в размере 0,0329% в день.

В налоговой уточнили, что лица, уплатившие налог до 30 июня, получают скидку в размере 15%.

Согласно Налоговому кодексу, налог на имущество уплачивается в бюджет территориально-административной единицы, согласно месту расположения объекта недвижимости,  двумя равными частями, до 15 августа и 15 октября соответственно.

За счет уплаты налога на имущество национальный публичный бюджет пополнился примерно на 400 миллионов леев.

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