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Электросчетчик старого образца

Новые тарифы на электроэнергию: когда в Молдове изменятся цены

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Уже через несколько дней в Молдове могут измениться тарифы на электроэнергию.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщает, что 16 августа, в 14.00, намечено проведение публичного заседания, на котором планируется рассмотреть ряд проектов, среди которых запрос на повышение тарифов на электроэнергию.

В повестку, в частности, включены:

  • проект методологии расчета, утверждения и применения цен и тарифов на производство электро и теплоэнергии, а также на услуги по распределению и поставке теплоэнергии;
    Электросчетчик
    © Sputnik / Виталий Аньков
    Вот это поворот: через несколько недель подскочат тарифы на электроэнергию
  • инициатива о базовых значениях стоимости для деятельности по распределению природного газа, предоставленной операторами распределительной системы, и для деятельности по поставкам природного газа, предоставленным АО "Молдовагаз";
  • документ о базовых значениях стоимости на 2018 год, относящийся к услуге по поставке теплоэнергии АО "Comgaz-Plus";
  • проект тарифов на поставку/распределение услуг водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятием "Коммунальные услуги Глодяны";
  • инициатива о тарифах на поставку/распределение услуг водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятием "Apă-Canal в Басарабяске";
  • документ о регламентируемой цене на электроэнергию со стороны центрального поставщика электричества;
  • проект тарифов на распределение электроэнергии и регулируемых цен на подачу электроэнергии со стороны компаний RED Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie;
  • проект тарифов на распределение электроэнергии и регулируемых цен на подачу электроэнергии со стороны компаний RED Nord и FEE Nord.

На сколько повысят тарифы?

Ранее член НАРЭ Октавиан Калмык рассказал, что Gas Natural Fenosa Furnizare Energie настаивает на тарифе в 1,94 лея за кВт, что на 15 банов или 8,6% больше чем действующий тариф (1,79 кВт). НАРЭ предлагает на рассмотрение на публичном заседании тариф в 1,85 лея за кВТ, то есть повышение на 3,2%. FEE-Nord потребовала тариф в 2,34 лея за кВт, что на 42,8 бана или 22,46% превышает действующий тариф в 1,91 лея за кВт. Тогда как НАРЭ предложило повысить тариф на 14,9%, то есть до 2,19 лея за кВт.

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Калмык пояснил корректировку тарифов необходимостью "покрытия роста цен на импортируемую электроэнергию, издержек производства, отрицательных финансовых колебаний, накопленных в текущем году, и для обеспечения устойчивости поставок и платежей в секторе".

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По его словам, на протяжении 2019 года самым чувствительным и нестабильным индикатором оказался обменный курс.

В течение 2018 года электроэнергия для конечных потребителей сетей Gas NaturalFenosa Furnizare Energie снизилась с 1,99 лея за кВт до 1,79 лея, а для FEE-Nord – с 2,12 лея за кВт до 1,91 лея. Произошло это в преддверии парламентских выборов.

Сделка в преддверии роста тарифов

В апреле этого года стало известно, что испанская энергетическая компания Naturgy продала свой бизнес в Молдове по поставке и распределению электроэнергии. Как сообщается на сайте молдавского офиса Gas Natural Fenosa, обе компании — Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie — проданы транснациональной компании Duet Private Equity Limited, специализирующейся на инвестициях. 

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