Жители Молдовы изнывают от пекла: скольким людям понадобилась помощь в жару

В эти дни в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильной жарой.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. За последние сутки свыше трех с половиной тысяч граждан обратились за первичной медпомощью в палатки, установленные спасателями на период жары. Таковы данные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Реабилитационные пункты в Кишиневе, Бельцах, а также в Комрате, Кагуле Унгенах, Резине и Каушанах работают с 11.00 до 18.00. Всего таких мобильных пунктов насчитывается 12 штук.

В Кишиневе палатки находятся по следующим адресам:

на Ботанике, у магазина "1000 мелочей"; © REUTERS / Francois Lenoir Борьба с жарой в Кишиневе: новое - это хорошо забытое старое

в столичном секторе Центр, у Центрального рынка;

на Рышкановке, на перекрестке Московского проспекта и улицы Киевская;

на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 11;

на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 3.

В этих пунктах люди могут укрыться от жары и выпить воды. Там же находятся сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости оказывают медицинскую помощь.

"Решение об установке реабилитационных пунктов приняли одновременно с объявлением "желтого кода" метеоопасности в связи с жарой. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, в период 11-14 августа максимальная температура воздуха достигнет 33-36 градусов по Цельсию", - добавили в инспекторате.

Как долго держится жара в августе

Согласно статистике, число дней с максимальной температурой воздуха более +30 градусов за месяц обычно составляет от трех (Бричень) до 10 (Тирасполь). Но в прошлом году в Дубоссарах таких дней было 30. Еще жарче в Молдове в заключительный месяц лета (выше +35 градусов) бывает не реже одного дня. Иногда статистика нарушается. В 2010 году в Тирасполе температура поднималась выше этого показателя в течение двух недель.

А всего семь лет назад, в республике зарегистрировали абсолютный рекорд - 7 августа 2012 года в Фалештах столбик термометра в тени показал +42,4 градуса по Цельсию.

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Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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