Разбойное нападение с переодеванием как фильмов о гангстерах: что решил суд

Переоделись в форму полицейских и совершили разбойное нападение на семью: суд вынес первый приговор спустя практически два года после совершения преступления.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Житель Флорештского района приговорен к девяти с половиной годам тюрьмы за самовольное присвоение звания должностного лица и разбой, совершенные группой лиц.

Прокуроры доказали, что вечером 9 ноября 2017 года обвиняемый вместе с четырьмя членами преступной группировки, переодетые в полицейскую форму и в масках на голове, ворвались в дом жителя Шолданештского района. Представившись ему представителями "антинаркотической полиции" и под предлогом проведения обысков, чтобы выявить места хранения денег, злоумышленники потребовали у хозяев пять тысяч евро. Однако люди отказались платить деньги. В результате члены формирования сильно избили владельца дома и выкрали все деньги, которые они нашли в жилище, - около 50 тысяч леев.

"В ходе допроса 30-летний обвиняемый признал вину. В ближайшее время еще один его подельник предстанет перед судом. Материалы на еще троих подельников рассматриваются отдельно, так как они объявлены в международный розыск", - отметили в прокуратуре.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK