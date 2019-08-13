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Суд

Разбойное нападение с переодеванием как фильмов о гангстерах: что решил суд

CC0 / Pixabay / succo
Общество
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Переоделись в форму полицейских и совершили разбойное нападение на семью: суд вынес первый приговор спустя практически два года после совершения преступления.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Житель Флорештского района приговорен к девяти с половиной годам тюрьмы за самовольное присвоение звания должностного лица и разбой, совершенные группой лиц.

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CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Прокуроры доказали, что вечером 9 ноября 2017 года обвиняемый вместе с четырьмя членами преступной группировки, переодетые в полицейскую форму и в масках на голове, ворвались в дом жителя Шолданештского района. Представившись ему представителями "антинаркотической полиции" и под предлогом проведения обысков, чтобы выявить места хранения денег, злоумышленники потребовали у хозяев пять тысяч евро. Однако люди отказались платить деньги. В результате члены формирования сильно избили владельца дома и выкрали все деньги, которые они нашли в жилище, - около 50 тысяч леев.

"В ходе допроса 30-летний обвиняемый признал вину. В ближайшее время еще один его подельник предстанет перед судом. Материалы на еще троих подельников рассматриваются отдельно, так как они объявлены в международный розыск", - отметили в прокуратуре.

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