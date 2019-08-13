Глава МВД Молдовы предложил начинать рабочий день раньше и пояснил почему

Нэстасе рассказал, кому стоит начинать рабочий день раньше обычного, и как это поможет в борьбе с пробками в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Вице-премьер Молдовы, глава МВД страны Андрей Нэстасе предложил начинать рабочий день не в 08.00-09.00, а, к примеру, с 07.00.

По мнению министра, такие меры способны разгрузить движение транспорта в Кишиневе, ведь за последние годы, как отметил чиновник, число автомобилей только увеличивается. К такому выводу Нэстасе пришел проезжая по центральному проспекту Кишинева ранним утром.

Как считает глава МВД, если люди будут выезжать на работу в 06.30 или еще раньше, то тогда они быстрее доберутся до офиса, а транспортное движение не будет таким интенсивным.

"Хочу поговорить о том, что заметил давно. Сейчас 06.37 утра. Еду из аэропорта. С 07.37 начинаются пробки. Люди едут на работу, чтобы попасть на нее к 08.00. У меня есть предложение, и оно касается работодателей, предпринимателей и тех, кто создает рабочие места", - начал свою онлайн трансляцию министр, сидя в машине.

Он считает, что "если некоторые предприятия начнут менять программу работы, то мы сможем добиться хороших результатов. Так чтобы часть трафика из тех пробок, которые наблюдаются в 08.00 утра, была перенесена на 07.00".

По его словам, тогда все будут успевать на работу, а вечером пораньше уходить с нее.

"То есть те, кто уезжал в пять, смогут уходить с работы уже в четыре. При этом можно успеть решить и другие вопросы. Давайте подумаем вместе и найдем простые решения, которые не требуют слишком много усилий и денег. Они должны быть проанализированы и с этой точки зрения, чтобы как-то мы смогли сказать, что живем в городском комфорте XXI века", - отметил руководитель МВД.

При этом он пояснил, что раньше на работу могут выходить люди, у которых нет детей. Как считает министр, те, у кого есть ребенок, должны проводить его в школу или детский сад, поэтому они могут приходить на работу позже.

Кроме того, он призвал кишиневцев пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или пользоваться велосипедами и самокатами. В тоже время Нэстасе признал, что в Кишиневе дела с общественным транспортом обстоят не очень хорошо.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK