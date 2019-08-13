В Комрате сдали в ремонт принтер, набитый долларами, евро и рублями

Как выяснилось, деньги оказались в принтере не случайно.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В сервис-центре Комрата из сданного в ремонт принтера извлекли пачку иностранной валюты - рублей, евро и долларов.

Об этом случае администрация магазина рассказала в Facebook и даже опубликовала небольшое видео, на котором показаны детали операции по извлечению валюты, сообщает региональный сайт gagauzinfo.md.

Деньги оказались в принтере не случайно. Как выяснилось, купюры затянуло внутрь устройства, когда кассир неосмотрительно положила пачку денег в приемник бумаги, а принтер в это время включили, чтобы распечатать документы.

По признанию сотрудников сервиса, это первый раз, когда им приходится доставать из принтера деньги. Обычно инородные дела, застрявшие в механизме, куда прозаичнее - это ключи, металлические скрепки и даже мыши.

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