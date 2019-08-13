Спецкомиссия требует возбудить уголовные дела на Лянкэ, Дрэгуцану и других

Парламентская комиссия настаивает: список нынешних и бывших чиновников, в отношении которых депутаты просят возбудить уголовное дело.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Специальная комиссия парламента по расследованию нарушений в банковском секторе потребовала возбудить уголовные дела по факту служебной халатности в отношении экс-премьера Юрия Лянкэ, бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану, экс-спикера парламента Андриана Канду и бывшего министра финансов Анатола Арапу. Об этом сообщил председатель комиссии, вице-председатель высшего законодательного органа Александр Слусарь на своей странице в Facebook.

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По его словам, комиссия констатировала, что после того, как правительство решило предоставить государственные гарантии по срочным кредитам, предоставленным Нацбанком Молдовы в размере 9,5 миллиарда леев, однако три банка работали без специального администрирования со стороны государства.

"Руководство правительства и Национального банка действовали в тот период по меньшей мере небрежно, не обеспечив сразу после выдачи госгарантий надзора в BEM, Unibanc и Banca Socială… Учитывая выводы комиссии, просим возбудить уголовное дело по статье 329 в отношении Юрия Лянкэ, Дорина Дрэгуцану, Андриана Канжу и Анатола Арапу", - отметил Слусарь.

Что надо знать о спецкомиссии

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня.

От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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