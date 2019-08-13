17:46 13 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.55
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Наркомания

Сюжет, как в кино: в столице задержан мужчина с рюкзаком наркотиков - видео

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0

Молодой человек, которого сотрудники правоохранительных органов задержали прямо на улице по причине неадекватного поведения, реализовывал наркотические вещества через договоренности в социальных сетях, а "дозы" прятал в заранее установленных обеими сторонами местах.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Наркоторговля в молдавской столице поставлена на поток - об этом можно судить по серии громких задержаний, которые имели место в Кишиневе в последние несколько недель. Одно из них впечатлило даже сотрудников полиции - в Кишиневе задержали 29-летнего мужчину, который реализовывал наркотики через соцсети.

Причем, в отличие от других преступников, которые продают марихуану, мужчина реализовывал желтоватый порошок со специфическим запахом, предположительно кокаин. 

Кулак
CC0 / Pixabay / Pavlofox
Угрозы, шантаж и наркотики - как "Китаец" терроризировал Молдову

Сотрудников полиции насторожило поведение молодого человека, который вел себя не совсем адекватно. Он стоял на улице Албишоара и покачивался. Молодого человека доставили в Инспекторат полиции Рышкановки, где обнаружили в его рюкзаке 50 расфасованных по пакетам доз порошка. 

После того, как мужчина пришел в себя, на допросе он рассказал, что прятал наркотики в заранее оговоренных местах, а оплачивали покупку "зелья" зависимые люди через перечисления на его банковскую карту.     

Все изъятые пакеты с порошком были направлены на криминалистическую экспертизу, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.

В столичной полиции сообщили, что в последние две недели на улицах Кишинева усилен контроль, в особенности в местах, где чаще всего происходят преступления.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Духи с запахом наркотика: зачем в Нидерландах создали такой аромат
В рейсовых микроавтобусах возили из Италии в Молдову наркотики - видео
Мать Децла назвала причину его смерти, это не алкоголь и не наркотики
Теги:
расследование, полиция, задержание, рюкзак, наркотики


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Гараж особого назначения
От самоходной коляски до бронированного лимузина: Гараж особого назначения
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться