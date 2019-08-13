Сюжет, как в кино: в столице задержан мужчина с рюкзаком наркотиков - видео

Молодой человек, которого сотрудники правоохранительных органов задержали прямо на улице по причине неадекватного поведения, реализовывал наркотические вещества через договоренности в социальных сетях, а "дозы" прятал в заранее установленных обеими сторонами местах.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Наркоторговля в молдавской столице поставлена на поток - об этом можно судить по серии громких задержаний, которые имели место в Кишиневе в последние несколько недель. Одно из них впечатлило даже сотрудников полиции - в Кишиневе задержали 29-летнего мужчину, который реализовывал наркотики через соцсети.

Причем, в отличие от других преступников, которые продают марихуану, мужчина реализовывал желтоватый порошок со специфическим запахом, предположительно кокаин.

Сотрудников полиции насторожило поведение молодого человека, который вел себя не совсем адекватно. Он стоял на улице Албишоара и покачивался. Молодого человека доставили в Инспекторат полиции Рышкановки, где обнаружили в его рюкзаке 50 расфасованных по пакетам доз порошка.

После того, как мужчина пришел в себя, на допросе он рассказал, что прятал наркотики в заранее оговоренных местах, а оплачивали покупку "зелья" зависимые люди через перечисления на его банковскую карту.

Все изъятые пакеты с порошком были направлены на криминалистическую экспертизу, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.

В столичной полиции сообщили, что в последние две недели на улицах Кишинева усилен контроль, в особенности в местах, где чаще всего происходят преступления.

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