Пожилым людям в Молдове могут серьезно повысить пенсии уже в 2020 году

Глава государства Игорь Додон провел рабочее заседание, в ходе которого была определена процедура индексации пенсий дважды в год - законопроект, разработанный администрацией президента, в скором времени будут рассматривать депутаты парламента Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Во вторник в высшем законодательном органе Молдовы был зарегистрирован законопроект, предложенный на рассмотрение депутатам президентом Игорем Додоном. Документ предусматривает индексацию пенсий дважды в год - 1 апреля и 1 октября. Если парламентарии примут законопроект в двух чтениях, то перерасчет пенсий дважды в год начнется с 2020 года.

"Индексация пенсий 1 апреля будет проводиться, согласно действующему законодательству, для всех бенефициаров, в соотношении со средним значением индекса потребительских цен за последние 3 года", - уточнил глава государства на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Индексация пенсий 1 октября 2020-го, в первый год внедрения этого проекта, затронет более 400 тысяч пожилых людей, чья пенсия не превышает уровня прожиточного минимума.

Проект закона предусматривает и увеличение социальных пособий для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Закон об индексации пенсий дважды в год вступит в силу 1 января 2020 года.

Молдавский парламент рассмотрит в ближайшее время и законопроект, который предполагает, что в случае смерти одного из супругов второй сможет получать его пенсию в полном размере в течение определенного срока. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова ранее заявил советник президента Ион Кику.

По словам собеседника, это предусматривают поправки в закон о государственной пенсионной системе.

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"Если застрахованное лицо умирает раньше, чем через пять лет после выхода на заслуженный отдых, то его пенсия будет выплачиваться наследникам. К примеру, если застрахованное лицо скончалось спустя два года после выхода на заслуженный отдых, то наследники будут получать его пенсию в течение еще трех лет", - пояснил Кику.

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