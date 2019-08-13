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Водосток.

Проще закатать в асфальт: наследство Киртоакэ - в действии

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Многим кишиневцам отчасти понятно, почему атмосферные осадки превращают столицу в своеобразную "молдавскую Венецию" - многие ливневые стоки в городе закатаны в асфальт.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В современном Кишиневе дождь превращается в испытание и для автомобилистов, часами простаивающими в пробках, и для пешеходов, которые вынуждены преодолевать потоки бурой грязи, льющиеся по основным улицам города. Некоторых эти стремительные струи в буквальном смысле сбивают с ног - такое зрелище можно было видеть не раз и не два.

По оценкам экспертов в области муниципального хозяйства Кишинева, сегодня более 90 процентов "ливнёвок" в Кишиневе безнадежно забиты, система стока воды практически полностью парализована. 

Эта проблема не стала для молдавской столицы чем-то неожиданным, а скорее наоборот — как раз об этом компетентные эксперты предупреждали предыдущее руководство городской администрации в лице либерального примара (мэра) Дорина Киртоакэ. С его легкой руки многие ливневки в столице вообще закатали в асфальт.

Минувшие августовские дожди показали - Кишинев совершенно не приспособлен к самым простым ливням - явлению естественному летом. 

Жители столицы засняли на видео в самом центре города, у Национальной филармонии, на перекрестке улиц Митрополита Варлаама и Михая Еминеску, такой водосток, прочно застеленный асфальтом. Сотрудники дорожных ремонтных служб, что называется, даже не особо утруждали себя тем, чтобы аккуратно обогнуть ливневый водосток. Вместо этого его прочно закатали толстым слоем асфальта так, что, как говорится, не отдерешь.

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Теги:
асфальт, сток, муниципий Кишинев, Киртоакэ


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