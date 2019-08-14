09:20 14 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск

Пожилым людям в Молдове могут серьезно повысить пенсии уже в 2020 году

CC0 / Pixabay / beejees
Общество
Получить короткую ссылку
172210

Глава государства Игорь Додон провел рабочее заседание, в ходе которого была определена процедура индексации пенсий дважды в год - законопроект, разработанный администрацией президента, в скором времени будут рассматривать депутаты парламента Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Во вторник в высшем законодательном органе Молдовы был зарегистрирован законопроект, предложенный на рассмотрение депутатам президентом Игорем Додоном. Документ предусматривает индексацию пенсий дважды в год - 1 апреля и 1 октября. Если парламентарии примут законопроект в двух чтениях, то перерасчет пенсий дважды в год начнется с 2020 года. 

"Индексация пенсий 1 апреля будет проводиться, согласно действующему законодательству, для всех бенефициаров, в соотношении со средним значением индекса потребительских цен за последние 3 года", - уточнил глава государства на своей персональной странице в социальной сети Facebook. 

Индексация пенсий 1 октября 2020-го, в первый год внедрения этого проекта, затронет более 400 тысяч пожилых людей, чья пенсия не превышает уровня прожиточного минимума.

Проект закона предусматривает и увеличение социальных пособий для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Закон об индексации пенсий дважды в год вступит в силу 1 января 2020 года.

Молдавский парламент рассмотрит в ближайшее время и законопроект, который предполагает, что в случае смерти одного из супругов второй сможет получать его пенсию в полном размере в течение определенного срока. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова ранее заявил советник президента Ион Кику.

По словам собеседника, это предусматривают поправки в закон о государственной пенсионной системе.

Додон и социалисты определились с планом реформ - что изменят в Молдове>>>

"Если застрахованное лицо умирает раньше, чем через пять лет после выхода на заслуженный отдых, то его пенсия будет выплачиваться наследникам. К примеру, если застрахованное лицо скончалось спустя два года после выхода на заслуженный отдых, то наследники будут получать его пенсию в течение еще трех лет", - пояснил Кику.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Это надо знать всем пожилым людям - что произойдет с пенсиями за год
Страны ЕАЭС начнут платить мигрантам пенсии: как это будет происходить
Будут ли в Молдове индексировать пенсии дважды в год: что говорят власти
Теги:
прожиточный минимум, перерасчет, индексация, пенсии, Молдова, парламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Хождение по трюкам: немецкий канатоходец прошел почти километр на высоте 12-этажного дома в Перми
Немецкий экстрим в Перми: километровая тропа-струна на высоте 12-го этажа
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться