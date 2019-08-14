Вузы-2019: желающих быть юристом и менеджером избыток, инженером - дефицит

Самые невостребованные специальности в Молдове среди студентов - это педагогика, технические науки, агрономия, математика и физика.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. К концу июля на бюджетные места в вузах Молдовы зачислены уже около 4000 студентов. Это около 80 процентов от имеющегося числа бюджетных мест, сообщает министерство образования, культуры и исследований.

Свободными остаются менее тысячи мест для студентов, которые будут обучаться за счет бюджета.

В магистратуру, по данным Минобразования, поступили более 2800 студентов, что практически полностью закрывает вакансии. Свободными остаются около 50 бюджетных мест.

Прием студентов в вузы продолжается. Полностью завершил прием только медицинский университет им. Николае Тестемицану. В остальных высших учебных заведениях продолжают работать приемные комиссии.

Как сообщает министерство, больше всего студентов поступают на специальности в юридической области, а также в области бизнеса, менеджмента и дизайна. Самые невостребованные специальности в Молдове среди студентов - это педагогика, технические науки, агрономия, математика и физика.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, в 2019 году вузы предлагают 4906 бюджетных мест по 169 специальностям. Для получения степени мастера - 2876 бюджетных мест в 17 государственных и 8 частных учреждениях.

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