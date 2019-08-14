Погранполиция предупреждает: что происходит на границах Молдовы

Сезон отпусков в самом разгаре - многие жители Молдовы спешат на море в соседнюю Украину - ведь это самый ближайший вариант отдыха на пляже.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. На некоторых контрольно-пропускных пунктах молдавской границы сформировались пробки их автомобилей.

"Этим утром, с 05.00, начало увеличиваться время ожидания на КПП "Мирное" на выезде из страны. После трех часов интенсивной работы наблюдается колонна из примерно 30 машин", - отметили в Погранполиции.

Как пояснили в ведомстве, с молдавской стороны пробки обусловлены сформировавшимися заторами при въезде на украинский пропускной пункт "Табаки".

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"Рекомендуем использовать для пересечения границы ближайший КПП "Вулканешты", который на данный момент работает в нормальном режиме", - подчеркнули в ведомстве.

В Погранполиции отметили, что в летний период на некоторых пунктах пересечения государственной границы наблюдается увеличение потока транспортных единиц, что приводит к более длительному передвижению и увеличению времени ожидания в очередях.

Согласно данным приложения Trafic Online, время ожидания на КПП "Мирное" в среднем составляет около 40 минут.

К морю на отпуск

Молдавско-украинские пункты пропуска нередко бывают перегружены в летний период, так как многие граждане нашей страны отправляются отдыхать на море. В целом летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы, вырастает на 20%. В середине июня главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

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"В случае повышенного пассажиропотока будут использоваться все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - пояснили в Таможенной службе.

Работают в таком режиме Погранполиция и Таможня до 31 августа.

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