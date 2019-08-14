В Молдове стали играть меньше свадеб: чем это объясняется

С каждым годом в республике регистрируется все меньше бракосочетаний: цифры и комментарии экспертов.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. В Молдове, которая славится пышными свадьбами, наблюдается весьма неутешительная тенденция – в стране заключается все меньше семейных союзов. По данным Национального бюро статистики, в предыдущем году в республике зарегистрировано 20 тысяч 399 пар, которые решили официально узаконить свои отношения.

"В 2018 году на тысячу жителей страны пришлось порядка семи бракосочетаний, а в 2014-м – девять", - отметили в Нацбюро статистики.

Психологи, комментируя тенденцию сокращения бракосочетаний в Молдове, обращают внимание, что сейчас у людей нет причин для того, чтобы жениться/выходить замуж.

"Если раньше просто было проще вести домохозяйство вдвоем, то сейчас люди прекрасно справляются с этим в одиночку. Даже для того, чтобы воспитывать ребенка, уже необязательно создавать семью", — отметила в эфире радиостудии Sputnik психолог Ольга Нисенбойм.

Кроме того, эта проблема связана и с уровнем жизни. Как отмечают психологи, чем более развита страна и чем выше там уровень жизни, тем больше там одиноких людей. При это специалисты отмечают, что функция брака в последние годы теряет свою обязательность.

Как считает Нисенбойм, стоит ожидать, что со временем люди станут официально регистрировать брачный союз еще реже.

Молдова теряет людей

При этом численность населения в республике сокращается. По данным Нацбюро статистики, на 1 января 2019 года население Молдовы составило 2 миллиона 681 тысячу человек. К слову, это без учета приднестровского региона. Таким образом, официальные цифры говорят о сокращении количественного состава граждан республики на 317 тысяч человек по сравнению со статистикой 2014 года, когда в стране в последний раз проводилась перепись населения и жилищ.

Пять лет назад в Молдове проживало 2 миллиона 998 тысяч 235 человек. Для сравнения - в 2004 году население Молдовы оценивалось в 3 миллиона 383 тысячи 332 человека.

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Прогнозы молдавских демографов довольно пессимистичные - уже к 2035 году население Молдовы сократится до 2,2-2,3 миллиона человек. Такие предположения, как объясняют специалисты, вызваны высоким уровнем смертности в сравнении с рождаемостью, а также миграцией граждан страны за границу.

Демографы обращают внимание, что властям необходимо сосредоточиться на программах по снижению уровня смертности и увеличению продолжительности жизни, так как многие граждане умирают в трудоспособном возрасте, считает главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

В комментарии радиостудии Sputnik эксперт отметила, что, по ее мнению, тенденция, когда уровень смертности превышает уровень рождаемости, будет сохраняться довольно продолжительное время, поскольку население Молдовы стареет, а количество пожилых людей увеличивается. Число же рождений будет только уменьшаться, поскольку в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение – женщины, родившиеся в конце 90-х – начале 2000-х годов. Кроме того, отметила Гагауз, есть еще и другая проблема – учет новорожденных.

"Мы знаем, что некоторые граждане Республики Молдова обладают и гражданством Румынии. Поэтому некоторые молодые семьи предпочитают регистрировать ребенка в консульстве Румынии. Затем эти данные перерегистрируются. Но эти рождения до настоящего времени не попадали в официальную статистику", - объяснила демограф.

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