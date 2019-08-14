Молдавские школьники собирают медальный урожай на международных олимпиадах

Эти ребята не только с успехом демонстрируют свои знания, но и с достоинством представляют Молдову на международных олимпиадах.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Молдавские школьники завоевали серебро и бронзу на международной олимпиаде по информатике, которая прошла 4-11 августа в Баку (Азербайджан).

"Серебряная медаль досталась Александру Рудь, а бронзовая – Габриелу Кожокару. Оба являются учениками теоретического лицея "Оризонт" в Кишиневе", - отметили в министерство образования, культуры и исследований.

Всего в рамках олимпиады приняли участие 330 школьников из 87 стран. Молдову представляли четыре лицеиста – Габриел Кожокару и Александр Рудь (XII класс), Клавдий Бабин и Виктор Мелинчану (XI класс).

Ранее молдавские школьники отличились на международной олимпиаде по химии, которая прошла 21-30 июля в Париже. Бронзовые медали получили ученик 12 класса теоретического лицея имени Н. Дадиани (Кишинев) Виктор Баерле и учащийся 11 класса столичного лицея "Аристотель" Виктор Краско. Всего в рамках этого состязания приняли участие 309 школьников из 80 стран.

А в рамках международной олимпиады по математике, состоявшейся 11-22 июля в городе Бат (Великобритания), серебряная медаль досталась ученику 11 класса лицея "Оризонт" Александру Лопотенко, а бронзовая Александру Рудь. Всего в рамках этих соревнований свои знания проверили свыше 620 школьников из 112 государств.

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