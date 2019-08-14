Заседание парламента намечено в четверг: ждать ли депутатам и.о. генпрокурора

Президент сообщил, что на заседании Высшего совета безопасности заслушан отчет о ходе следствия в рамках уголовного дела по факту попытки узурпации государственной власти.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в четверг парламент созывается на внеочередное заседание, на которое, как ожидается, возможно придет и исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу.

По словам главы республики, к сожалению, или, к счастью, не президент снимает иммунитет с депутатов. Подобное предложение может поступить спикеру парламента только от генерального прокурора.

Додон дал весьма уклончивый ответ на вопрос, будет ли и.о. генпрокурор присутствовать на заседании высшего законодательного органа.

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"Посмотрим, придет генпрокурор завтра в парламент или нет. У менять есть ответ на этот вопрос, но не могу его пока дать. Увидим завтра", - заявил Додон журналистам по итогам заседания Высшего совета безопасности.

В конце весенне-летней сессии парламента спикер законодательного органа Зинаида Гречаная призвала депутатов продолжить работу, так как накопилось очень много безотлагательных вопросов, которые требуют решения. Также, по ее словам, необходимо рассмотреть много важных законопроектов, которые касаются функционирования государства. В понедельник, 12 августа, Гречаная направила в постоянное бюро запрос о созыве внеочередной сессии высшего законодательного органа в период 12-16 августа.

Дело об узурпации власти в Молдове

Президент сообщил, что на заседании Высшего совета безопасности был представлен отчет о ходе следствия в рамках уголовного дела по факту попытки узурпации государственной власти. По его словам, информацию представили и.о. генпрокурора, представители Службы информации и безопасности, а также председатель специальной парламентской комиссии по расследованию обстоятельств попытки антиконституционного путча Демпартии посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры Владимир Цуркан.

"В начале августа было открыто уголовное дело по факту узурпации власти в государстве в период 7 -14 июня текущего года. Уже предпринято достаточно много мер. Детали не могу предоставить, потому что это тайна следствия. Председатель парламентской комиссии проинформировал меня о том, что к концу сентября будут предоставлены некоторые детали", - сказал Додон.

Президент выразил надежду, что со стороны Генпрокуратуры, СИБ и Национального антикоррупционного центра в ближайшее время также поступит дополнительная информация.

Сюрпризы внеочередной сессии

По всем прогнозам грядущая внеочередная сессия молдавского парламента окажется весьма горячей. На это намекнул министр внутренних дел Андрей Нэстасе. По его словам, на одном из ближайших заседаний парламента временно исполняющий обязанности генерального прокурора страны Думитру Робу может обратиться к законодательному органу с требованием снять парламентский иммунитет с некоторых депутатов.

В эфире радиостудии Sputnik Нэстасе отметил, запрос на снятие иммунитета будет сделан в рамках дела, возбужденного Генпрокуратурой по факту узурпации государственной власти, с 7 по 14 июня 2019 года, бывшим правительством Республики Молдова.

"Это обязательно произойдет. Мы договорились собраться на внеочередные заседания 12 или 13 августа, и внимание: для многих будут сюрпризы. Мы плотно занимаемся процессом деолигархизации государства", - заявил Нэстасе.

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