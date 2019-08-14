Влах приняла присягу в качестве члена правительства Молдовы - видео

Торжественная церемония прошла в присутствии президента и премьер-министра республики.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах приняла присягу в качестве члена правительства Молдовы. Церемония состоялась в среду в здании администрации президента.

"Сегодня в здании администрации главы государства в присутствии президента и премьер-министра Молдовы Майи Санду госпожа Ирина Влах приняла присягу в качестве члена правительства республики", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он поздравил Влах с этим событием и пожелал ей успехов на ответственной должности.

"Заверил ее в полной поддержке со стороны руководства страны", - добавил Додон.

За Ирину Влах на выборах башкана Гагаузии проголосовали 49 тысяч 742 избирателей (91,27%). А на пост руководителя региона она официально вступила 19 июля.

Ирина Влах родилась 26 февраля 1974 года в Комрате, Молдавской ССР, в семье служащих – этнического гагауза и болгарки.

Образование:

С 1991 по 1996 годы обучалась в Комратском государственном университете на юридическом факультете.

С 2001 по 2008 год проходила обучение в докторантуре при Академии наук Республики Молдова.

2008 год - защита докторской диссертации на тему "Современная концепция развития государственной службы в Республике Молдова". Является автором ряда научных работ и публикаций, касающихся проблематики государственного управления, укрепления межнационального мира в Республике Молдова и защиты прав русскоязычного населения.

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Профессиональная деятельность:

1996 – 2003 год. Юрист налоговой инспекции АТО Гагаузия.

2003 – 2005 год. Начальник юридического отдела Исполнительного комитета АТО Гагаузия.

Политическая деятельность:

С 2005-2009 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVI созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2009 г. апрель-июль Депутат Парламента Республики Молдова XVII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2009-2010 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVIII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

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