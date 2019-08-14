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Министерство обороны Молдовы

Незаконное отчуждение имущества Нацармии: что говорят в Совбезе Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Период расследования незаконного отчуждения имущества Нацармии охватывает 2015-2016 года.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Расследование процесса отчуждения неиспользованного имущества Национальной армии Молдовы обсудили на заседании Высшего совета безопасности в среду. Об этом заявил президент республики Игорь Додон на пресс-конференции. 

По его словам, расследование охватывает период 2015-2016 годов.

"За этот период было незаконно отчуждено имущество министерства обороны. Еще тогда были возбуждены уголовные дела, однако позднее их приостановило предыдущее политическое руководство. Обсудили детально эти вопросы. Министр обороны проинформировал о нарушениях в тот период, а также за последние два с половиной года бывшим руководством Минобороны", - сказал Додон.

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По его словам, глава оборонного ведомства Павел Войку скорее всего после заседания правительства в среду выйдет на пресс-подход и предоставит информацию, в том числе, и об этом деле.

После прихода к власти альянса за проевропейскую интеграцию Минобороны Молдовы на разных этапах возглавляли:

Виталий Маринуца - с 25 сентября 2009 по 27 февраля 2014 годов;

Валерий Троенко - 27 февраля 2014 года по 18 февраля 2015-го;

Виорел Чуботару - с 18 февраля по 30 июля 2015-го;

Анатол Шалару - с 30 июля 2015 года по 27 декабря 2016-го;

Еуджен Стурза - с 24 октября 2017-го по 8 июня 2019 года.

После того, как Демпартия перешла в оппозицию, и было избрано новое руководство правительства Молдовы, министерство обороны возглавил Павел Войку.

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