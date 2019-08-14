Кто саботирует работу в правительстве Молдовы: кому Санду пригрозила пальцем

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду высказала возмущение по поводу деятельности Службы по борьбе с отмыванием денег. Об этом она заявила в начале заседания кабинета министров в среду.

По ее словам, представители этой структуры, которая находится в подчинении правительства, саботируют работу тех, кто пытается прояснить важную информацию, касающуюся расследования нарушений в банковской системе страны, а также о других коррупционных схемах. Соответствующий вопрос, как отметила глава кабмина, поднимался на заседании Высшего совета безопасности Молдовы в среду.

"Хочу обратить внимание, особенно на Службы по борьбе с отмыванием денег, потому что несколько представителей правоохранительных органов указали на заседании ВСБ, что структура не сотрудничает и не предоставляет по запросу информацию", - сказала Санду.

Премьер обратилась ко всем подведомственным структурам правительства не уклоняться от своих обязательств.

"Призыв ко всем учреждениям, подчиненным правительству, не пытаться саботировать, серьезно относиться ко всем запросам, потому что все мы несем ответственность перед законом и перед гражданами. Те, кто позволит себе саботировать и не выполнять свои обязанности, заплатят за это отношение", - добавила Санду.

В среду утром состоялось заседание Высшего совета безопасности, созванное президентом Молдовы Игорем Додоном.

Среди прочего, как отметил глава республики, были обсуждены отчеты Генеральной прокуратуры и Национального банка страны по действиям, которые предпринимаются компетентными органами для выполнения решения Высшего совета безопасности по проблеме вывода финансовых средств из банковской системы Республики Молдова.

"Члены ВСБ были проинформированы о дополнительных уголовных делах, в том числе по эпизодам, которые были обойдены вниманием при предыдущей власти. В то же время подчеркнул, что расследованию подлежат преступные действия, совершенные не только в 2013-2014 годах, но и ранее, в 2010-2012-м, когда осуществлялась подготовка к выводу денег из банковской системы", - заявил Додон.

По его словам, в этом контексте Национальный банк проинформировал ВСБ о дискуссиях, которые ведутся с международной организацией Kroll.

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