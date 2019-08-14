МВД Молдовы готово расследовать дело о нарушениях в банковском секторе

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Министерство внутренних дел приняло к сведению запрос о возбуждении уголовного дела, направленный в прокуратуру парламентской комиссией по расследованию нарушений в банковском секторе Республики Молдова. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном МВД в среду, 14 августа.

По заявлению руководства МВД, структуры министерства примут участие в расследовании уголовного дела, фигурантами которого являются Юрие Лянкэ, Дорин Дрэгуцан, Адриан Канду и Анатол Арапу.

Во вторник, 13 августа, специальная комиссия парламента по расследованию нарушений в банковском секторе потребовала возбудить уголовные дела по факту служебной халатности в отношении экс-премьера Юрие Лянкэ, бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцана, экс-спикера парламента Адриана Канду и бывшего министра финансов Анатола Арапу. Об этом сообщил председатель комиссии, вице-председатель высшего законодательного органа Александр Слусарь на своей странице в Facebook.

По его словам, комиссия констатировала, что правительство решило дать государственные гарантии по срочным кредитам, предоставленным Нацбанком Молдовы в размере 9,5 миллиарда леев, однако три банка работали без специального администрирования со стороны государства.

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