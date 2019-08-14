Как накажут тех, кто поставлял детсады Кишинева продукты с червями

Дело о "просрочке" в детсадах Кишинева попало на стол Совбеза Молдовы: что думают по этому поводу президент, премьер и бывший и.о. примара столицы, разбирался обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik, Алена Матвеева. Шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом, оказалась не единичной.

Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности.

"Известно, что зарегистрировано за последнее время много подобных случаев. В основном речь идет о детских садах Кишинева. Речь идет о просроченных продуктах, которые включались в питание детей", - сказал президент Игорь Додон на пресс-конференции по итогам заседания ВСБ.

По его словам, Нацагентству продовольственной безопасности, Минздраву и Национальному антикоррупционному центру даны поручения для проведения проверок во всех дошкольных образовательных учреждения страны и школах.

Что думают в правительстве

Премьер Майя Санду, принявшая участие в заседании Совбеза, подняла проблему поставок некачественных продуктов в образовательные учреждения и в беседе с членами кабинета министров. Как отметила Санду, подобные проблемы регистрируются не впервые.

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"Убеждена, что у управлений образования несерьезное отношение, безответственность. В частности, речь идет об управлении образования Кишинева. Известно отношение чиновников и менеджеров, которые там работают, и с которыми я столкнулась, когда руководила профильным министерством", - сказала Санду.

Виновные должны понести наказание

По мнению главы правительства, настало время, когда Минобразования и Минздрав вместе с Национальным агентством продовольственной безопасности, а также с другими ответственными структурами должны собраться и принять конкретные решения.

"Мы не можем бесконечно ждать пока главное управление образования Кишинева игнорирует вопиющие случаи отравления детей, поставки просроченных продуктов в образовательные учреждения, детские сады. Надо найти способ", - добавила премьер.

Глава правительства предложила, если потребуется, изменить закон, или принять ограничительные меры и прибегнуть к наказаниям.

"Может стоит сделать "черный список" поставщиков товаров и услуг, потому что известны экономические агенты, которые пытаются продать просроченные продукты, товары и услуги плохого качества... Те из управления образования и других учреждений, которые имели наглость игнорировать эту проблему в течение стольких лет, должны быть санкционированы", - сказала Санду.

С чего все началось?

В администрацию главы государства ранее поступила жалоба от бывшего директора детского сада №177, расположенного в столичном секторе Чеканы. Женщина утверждает, что была уволена за попытку противостоять тем методам, которые использует управление образования, молодежи и спорта Чекан, при закупках продуктов для детсадов.

Бывшая глава детсада принесла с собой снимки, на которых изображена рыба с червями, хлеб с мазутом и металлическими элементами, протухшее мясо индейки (ввезенное из Украины).

Из рыбы с червями пытались приготовить еду для детей

Обращение экс-директора детского сада №177 оказалось не единственным, заявила советник президента по социальным вопросам Виорика Думбрэвяну в интервью радиостудии Sputnik.

По ее словам, согласно объяснениям главного управления образования Кишинева, вся партия рыбы с паразитами была изъята.

"Однако по имеющейся у нас информации, было несколько попыток приготовить эту рыбу. Таким образом, был нарушен и температурный режим обработки продукта, но черви остались. В итоге эту рыбу все-таки не подали на стол детям", - рассказала Думбрэвяну.

Она также напомнила о закупках в детские сады мяса индейки в вакуумной упаковке, что уже само по себе является нарушением всех стандартов детского питания. "После вскрытия брикетов был выявлен неприятный запах – мясо оказалось испорченным", - отметила эксперт.

Советник задалась и вопросом о том, как в детские сады поставлялось мясо индейки украинского производства. Ведь в техническом задании четко прописано требование – в меню входит размороженное куриное филе со сроком годности 72 часа. По ее словам, иностранным экономическим агентам трудно вписаться в эти требования.

Вызывает вопросы и состояние хлеба, который был в пятнах мазута.

Всему виной коррупция

"Просрочка" попадает в школы и детские сады, потому что в примэрии (мэрии) Кишинева и некоторых государственных учреждениях есть коррумпированные служащие, которые проводят тендеры в ущерб интересам детей и покрывают допущенные в рамках этого процесса нарушения. Об этом заявил в интервью радиостудии Sputnik бывший исполняющий обязанности примара столицы Руслан Кодряну.

"Самая большая проблема – это коррупция, которая одобряется как некоторыми должностными лицами примэрии, так и некоторыми уполномоченными структурами… Поставлять детям просроченные продукты - преступление. И пока кого-то не заключат в тюрьму за это, проблема не будет решена", - сказал Кодряну.

По его словам, он неоднократно осуждал допущенные отклонения в процессе закупки и поставки продуктов питания в школы и детские сады.

"Передал много обращений в НАЦ и в прокуратуру. В 2016 году было 17 задержаний и 30 уголовных дел. Четыре месяца назад нам объявили, что никто не виновен, и что не было никаких доказательств, хотя были аудио и видео доказательства", - сказал Кодряну.

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