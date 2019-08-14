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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Жильцов уцелевшего подъезда в доме в Атаках расселят — жить там нельзя

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Премьер-министр заявила, что владельцы квартир получат компенсацию на приобретение нового жилья.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажного дома в Атаках, также расселят. В результате технической экспертизы специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя.

Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, в будущем не исключено обрушение и оставшейся части дома.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома
© Photo: Facebook / Dodon Igor
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Однако, по словам председателя Окницкого района Василия Романчука, жителям второго подъезда пока не выдано компенсаций на покупку нового жилья.

Вопрос о сносе остатков дома предстоит принять после новой технической экспертизы.

В конце июля правительство выделило 6,7 млн леев в виде компенсации жильцам пострадавшего дома. Сумма компенсации составила от 7,5 до 14 тысяч евро).

На заседании правительства 12 августа премьер-министр Майя Санду заявила, что жители уцелевшего подъезда также получат компенсацию на покупку нового жилья.

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