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Șofer consumând alcool la volan

В Молдове появились принципиальные водители, они выходят с предупреждением

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Соблюдение правил дорожного движения и бдительность за рулем - главные качества настоящего автомобилиста, это доказали водители из Флорештского района Молдовы.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Число случаев ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, в Молдове значительно растет. Несмотря на то, что сотрудники патрульной полиции регулярно проводят специальные операции, целью которых является профилактика пьянства за рулем, любителей приложиться к бутылке и взяться за управление автомобилем, особо не снижается. 

Риск быть лишенным водительских прав тоже не становится железобетонным аргументом для автолюбителей, особенно - в сельской местности. 

Но и в регионах Молдовы есть шоферы, которые придерживаются поведенческой формулы "пьянству - бой!". Один из таких - водитель грузового автомобиля во Флорештском районе республики, который оригинальными профилактическими мерами своеобразно помогает сотрудникам патрульной полиции.

На брызговиках задних колес грузовой машины "ЗИЛ" он сделал весьма оригинальные надписи. "Где вино" - "Там - горе!" - гласит "двухтактное" послание. 

Очевидно, что бдительный мужчина оставил это послание автомобилям, едущим сзади. Это - и гражданская позиция, и забота о своих коллегах-автомобилистах. Наверняка кто-то из них задумается, что жизнь и здоровье гораздо дороже рюмки вина.

Согласно молдавскому законодательству, при высоком содержании алкоголя в крови водитель может лишиться прав даже пожизненно. 

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Теги:
Флорешты, предупреждение, водители


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