Водитель кишиневской маршрутки попался за опасным занятием - видео

Кишиневские рейсовые микроавтобусы не раз попадали в ДТП, люди получали травмы, несколько пассажиров погибли, в полиции тогда заявляли, что все это произошло из-за невнимательности водителей маршруток.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Водитель увлеченно слушает "манеле" или "шансон", громко выясняет с женой отношения по телефону, ест семечки или ведет диалог с коллегой, который рядом бесплатно едет на табуретке, - к таким картинам кишиневской транспортной жизни многие жители столицы давно привыкли. Сотрудники Патрульной полиции пытаются призвать к порядку тех, кому ежедневно доверены тысячи жизней, однако, как показывает практика, все - тщетно.

После периодических рейдов полиции маршрутчики по накатанной десятилетиями привычке вновь берутся за старое, а отвлеченность во время езды случается все чаще.

Пользователи социальных сетей выложили во всеобщий доступ видео, которое засняли в салоне одного из кишиневских рейсовых микроавтобусов. Водитель, в перерыве между сбором "таксы" за проезд активно "чатится" в одной из соцсетей, отвечая на очередное сообщение.

Мимо на полной скорости мчатся другие авто, однако это не останавливает водителя маршрутки от того, чтобы "быть в тренде", знать, чем живет молдавское общество в этот день. Пассажиры, ехавшие в салоне этого рейсового микроавтобуса утверждают, что он следовал по маршруту №120.

О том, как должны перевозить пассажиров в салонах кишиневских рейсовых микроавтобусов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова зампред Союза автоводителей Молдовы, автоэксперт Олег Кожокару.

"Водители микроавтобусов в первую очередь должны понимать, что им доверены десятки человеческих жизней. Они управляют специализированными транспортными средствами, перевозящими людей. Ранее не было более значимого автосообщества, чем "каста" водителей пассажирских автобусов", - подчеркнул собеседник.

По его мнению, происходящее сейчас в отрасли частных пассажироперевозок в Кишиневе, все более напоминает хаос. Маршрутные такси в идеале должны быть однотипными – одной марки и одного цвета.

Каждая из таких маршруток по технике безопасности утром обязана проходить техническую ревизию. Механик должен тщательно осмотреть и выявить неполадки в рулевом механизме, в тормозной системе машины. Как внутри, так и снаружи маршрутные такси обязательно ежедневно мыть. Кроме того, обязательна дезинфекция поручней и салона. Тонировка стекол должна полностью отсутствовать, отмечает эксперт.

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