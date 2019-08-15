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Жара

В центре Кишинева опасность отравления - на каждом шагу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Несмотря на августовскую жару, уличные торговцы вокруг Центрального рынка продают скоропортящиеся продукты, не особо заботясь о том, что десятки жителей столицы могут получить острые пищевые отравления.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik, Андрей Петрик. В жажде наживы многие уличные торговцы неудержимы. Несмотря на жару, которая господствовала в Молдове более недели, и ожидающийся зной, который вновь придет в республику в начале следующей недели, они подают скоропортящиеся продукты прямо на обочинах улиц вблизи Центрального рынка, чтобы не платить за место. 

Ассортимент продуктов, от которых у десятков кишиневцев могут начаться острые пищевые отравления, поистине велик - домашняя колбаса, копчености, куры, куриные яйца, брынза, творог, сметана. 

Страшно представить, какие химические реакции происходят в этих продуктах, которые лежат в зной на обочине, хотя хранить их при продаже необходимо в холодильниках. Употребление в пищу таких продуктов напоминает игру в "русскую рулетку" - риск не отравиться уменьшается с каждой покупкой такого провианта. 

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности, равно, как и представители полиции регулярно проводят рейды вблизи рынков, чтобы заставить упрямых и неподатливых торговцев забрать свой товар и уйти. Однако, когда проверок нет, они снова возвращаются на рабочую "точку". 

Отравление некачественной пищей трудно не заметить или с чем-либо спутать. Как правило, оно сопровождается резью в кишечнике или болями в правом подреберье, в районе печени и желчного пузыря, тошнотой, многократной рвотой, расстройством стула. Нередко человек жалуется на сильную головную боль, озноб, незначительное повышение температуры и общую вялость.

Если отравление не сопровождается рвотой, тогда, прежде всего, следует попытаться избавиться от содержимого желудка, вызвавшего интоксикацию. Для этого необходимо выпить 3-5 чашек воды и вызвать рвоту. Хорошо очищает и дезинфицирует желудочно-кишечный тракт слабый раствор марганцовки. Ее следует пить в больших количествах (2-3 литра), после чего необходимо вызвать рвоту.

В случае острого отравления или, если симптомы отравления длятся больше двух дней, нужно обязательно обратиться к врачу. Без помощи врача можно справиться только с легкой степенью отравления. Для начала стоит сделать промывание желудка, чтобы вывести из него токсины, это поможет уменьшить общую интоксикацию. Затем можно принять сорбент, сразу 2 капсулы, и повторить прием трижды за день.

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Теги:
опасность, отравления, уличная торговля, Кишинев


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