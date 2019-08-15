Откровения молдавского "дальнобойщика" - трудности, преодоления и мечты

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Он работает водителем большегрузной машины более 10 лет и возит различные товары по Европе. Георгий поделился с корреспондентом Sputnik Молдова событиями из своей профессиональной жизни, отметив, что в ней были, как приятные и полезные моменты, так и крайне негативные.
Это профессия - крайне рисковая, а шоферам приходится преодолевать целый ряд перипетий, но это стоит того, поскольку дома ждут самые близкие люди - семья, которую надо обеспечивать.
"Я работаю водителем фуры настолько долго, что кажется, что уже и не помню, когда попал в это "приключение". Я помню лишь, что решил сменить профессию, когда мой старший сын должен был идти в первый класс. Тогда я решил добиться лучшей жизни для своих домочадцев, чтобы они не нуждались в самом необходимом", - поделился собеседник.
В первой своей поездке Георгий попал в крайне сложную ситуацию. Сначала ничего не предвещало неприятностей - один из "дальнобойщиков" предложил купить ноутбук - всего за 100 евро.
"Поскольку у меня не было наличных, я рассчитался банковской картой. После этого "коллега" протянул мне портфель, в котором якобы лежал ноутбук,пожал руку и ушел", - рассказал водитель.
Однако разочарование не знало границ, когда Георгий открыл портфель. Никакого ноутбука в нем не было - там лежали пакеты с солью, запаса которой семье хватило почти на год. Однако догонять афериста было поздно, когда Георгий вышел из машины ловкача и след простыл.
После этого случая нечистые на руку люди пытались вновь и вновь обмануть доверчивого шофера, однако после того, как он спрашивал, есть ли у них соль, они быстро ретировались.
Георгий рассказал корреспонденту Sputnik, что за длительный период своей работы "дальнобойщиком" перевозил самые различные товары - тюки сена, туалетную бумагу, большие партии мобильных телефонов.
"Сначала было нелегко, мне казалось, что я не справлюсь. Жизнь проходила постоянно вдалеке от семьи. Это тяжело - самому приготавливать еду, спать в машине", - грустно поделился собеседник.
Более того, в самом начале он не знал ни одного иностранного языка, это затрудняло коммуникацию с жителями европейских стран.
"Однажды я заблудился в английской провинции. Мне на помощь пришел сотрудник британской полиции, который вошел в мое положение, несмотря на то, что я не знал английского языка, и сопроводил до места разгрузки товара", - уточнил Георгий.
Сегодня, по прошествии стольких лет, водитель может проезжать по трассам Франции и Великобритании практически с закрытыми глазами - настолько хорошо он их знает. Однако и сейчас возникают трудности - мигранты из африканских и азиатских стран пытаются постоянно сесть в фуру, чтобы незаконно попасть в развитые страны Евросоюза.
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"К одному из моих коллег в трейлер проникли 12 мигрантов, спрятавшихся за тюками. Нам необходимо быть крайне внимательными, поскольку штраф даже за одного обнаруженного в кузове мигранта составляет 2 тысячи британских фунтов", - рассказал мужчина.
Пол его словам, сейчас нет отбоя от афганцев, суданцев, среди которых много женщин и детей, которые любыми путями стремятся попасть в Великобританию. После того, как многие коллеги Георгия попали в неприятные ситуации и были оштрафованы за спрятавшихся в трейлерах мигрантов, Георгий серьезно укрепил кузов своей фуры, везде поставив надежные замки.
"За 10 лет я работал всего в двух фирмах по грузоперевозкам. Мне уже кажется, что я старею, мне становится тяжело преодолевать большие расстояния. Но я не остановлюсь, пока не поставлю детей на ноги и не увижу, что они обзавелись собственными семьями. Тогда я буду знать, что свою миссию, как отец, я выполнил", - поделился собеседник.
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