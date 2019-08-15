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Районный совет Рышкан. Архивное фото

Решение принято: глав районов теперь будут назначать иначе

© Facebook / Consiliul raional Râșcani
Общество
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Длительных дискуссий при одобрении законопроекта во втором чтении не было.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Депутаты на внеочередном заседании парламента утвердили в окончательном чтении поправки в закон о местном публичном управлении. Таким образом, председателей районов смогут избирать только из списка местных советников. Изменения поддержали 72 депутата. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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До сих пор главами районов могли становиться и люди извне - не из числа советников. Депутат Ливиу Вовк, один из авторов законодательной инициативы ранее заявлял Sputnik, что эти нормы могут считаться злоупотреблением властью и означают вмешательство в деятельность местной администрации.

Согласно утвержденным в четверг изменениям, отныне вице-примаров (вице-мэров – ред.) смогут утверждать на этот пост и освобождать от занимаемой должности по предложению глав местной администрации. Такую инициативу должно будет поддержать простое большинство советников.

Также принятые изменения предполагают, что в случае, если проект решения дважды исключают из повестки дня двух подряд заседаний местного совета или он не набирает достаточного количества голосов, то примар может сам подписать распоряжение, которое доведет до сведения советников.

Парламентская комиссия отклонила одно из предложений, которое предполагало полностью исключить наделение полномочиями местного совета при назначениях и отставках вице-примаров.

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