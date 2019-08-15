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Выборы

Решено: Молдова вернулась к пропорциональной избирательной системе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Законодатели поддержали отказ от смешанной избирательной системы, за которую проголосовал предыдущий созыв высшего законодательного органа.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили в третьем и окончательном чтении изменения в Кодекс о выборах, которые предусматривают аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной системе. 

Аннулирование смешанной системы вызвано тем, что она была принята вопреки рекомендациям Венецианской комиссии.

Депутаты решили вернуться к практике "дня тишины" перед выборами. Так, за день до голосования и непосредственно в день выборов агитация будет запрещена. Сам призыв голосовать (прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг - прим.ред) не считается агитацией.

Также депутаты остановились на дополнениях, касающихся документов, по которым голосуют избиратели, вопросу "мертвых душ" в электоральных списках и т.д.

Решено также отказаться от сертификатов о неподкупности, заменив их на декларацию о собственной ответственности по факту отсутствия правовых / судебных ограничений для того, чтобы баллотироваться на государственные посты.

Кроме того, граждане Молдовы за рубежом могут проголосовать на парламентских, президентских выборах и на республиканском референдуме на основе паспорта, идентификационного булетина (внутренний паспорт) и военного билета.

Полностью с утвержденными изменениями можно ознакомиться здесь

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Изменение избирательной системы и выборы

Летом 2017 года молдавские депутаты проголосовали за переход к смешанной избирательной системе. До этого выборы в парламент республики проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат.

Так, 24 февраля 2019 года граждане республики впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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