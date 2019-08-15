Правительство назначило двух судей Конституционного суда

Члены кабмина на срочном заседании приняли решение, кого из четверки претендентов, вошедших в шорт-лист, назначат судьями КС.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Члены кабинета министров на заседании в четверг утвердили двух судей Конституционного суда. Ими стали Люба Шова и Николае Рошка.

В ночь на 9 августа состоялась пресс-конференция, на которой члены правительства обещали назвать победителей конкурса по отбору двух судей Конституционного суда. Однако выбор оказался слишком трудным. Тогда премьер-министр Майя Санду заявила, что победителей конкурсная комиссия не выявила. Вместо имен победителей комиссия назвала четырех кандидатов, которые вошли в "шорт-лист". Ими оказались Люба Шова, Эдуард Шербенко, Владимир Гросу и Николае Рошка. Тогда же глава кабмина пояснила, что на последующем заседании правительства будет объявлено окончательное решение в отношении двух судей, делегированных правительством в КС.

"Предлагается назначить госпожу Люба Шова судьей КС на шестилетний срок. Комиссия решила, что она – подходящий человек. Рады, что этим решением можем соблюсти равенство полов", - сказала Санду.

Сама Шова отсутствовала на заседании. Премьер пояснила, что она не успела прибыть, так как о заседании было объявлено в короткие сроки из-за того, что парламент попросил утвердить кандидатов быстрее, чтобы все судьи смогли дать клятву вместе.

"Второй человек – Николае Рошка. У нас были еще два кандидата в шорт-листе. Но мы основывались на том, что хотим видеть новых людей в системе. Остальные кандидаты тоже хорошо зарекомендовали себя", - добавила Санду.

Сам Рошка заявил членам кабмина, что готов справиться со всеми вызовами на новой должности.

Как Конституционный суд остался без судей

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

Ранее Высший совет магистратуры решил назначить судьями КС адвоката Эдуарда Абабей и преподавателя университета Сергея Цуркана. До этого парламент выдвинул двух своих кандидатов - это бывший министр юстиции Владимир Гросу и госсекретарь министерства юстиции Николае Ешану. Однако сейчас высший законодательный орган изменил свое решение и предложит на посты судей КС - бывшего председателя Конституционного суда Думитру Пулбере и судью Домнику Маноле.

Все кандидаты должны прийти в парламент, чтобы дать клятву.

Согласно статье 136 Основного закона страны, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двоих судей назначает парламент, двоих – правительство, еще двоих - Высший совет магистратуры. Затем судьи КС тайным голосованием избирают председателя суда. В Конституции страны также прописано, что судьи КС обладают иммунитетом. Они "несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции".

Кроме того, в основном законе сказано, что "судьи Конституционного суда должны иметь высшее юридическое образование, высокий профессиональный уровень и стаж работы в области юриспруденции, в сфере юридического образования или науки не менее 15 лет".

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