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Пенсионеры

Это надо знать всем молдавским пенсионерам: что произойдет в 2020 году

© Sputnik / Evghenii PANASENCO
Общество
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Пенсии в Молдове будут расти: парламент республики сделал первый шаг в этом направлении.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Пенсии в Молдове будут индексировать дважды в год. Соответствующее решение принято парламентом страны в первом чтении на заседании в четверг.

Пенсионер на почте
© Sputnik / Ilya Pitalev
В Молдове могут начать индексировать пенсии два раза в год: что заявил Додон

Таким образом, депутаты поддержали инициативу президента республики Игоря Додона. Проект предполагает внедрение новой концепции индексации пенсий – 1 апреля и 1 октября.

Пересмотр выплат весной будет происходить по действующей процедуре, то есть для всех получателей в соотношении со средним значением индекса потребительских цен за последние три года.

А вот с 1 октября, в первый год внедрения этого проекта (речь идет о 2020-м), этот проект затронет более 400 тысяч пожилых людей, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума.

"Проект также предполагает повышение социальных выплат для лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей", - отметили в парламенте.

Закон об индексации пенсий дважды в год вступит в силу 1 января 2020 года, если депутаты проголосуют за него в окончательном чтении.

По статистике, на начало 2019 года в стране зарегистрировано 700 тысяч 887 получателей пенсий, размер выплат которых составлял в среднем 1895,07 лея.

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