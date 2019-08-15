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Подтвержден диагноз у пострадавших от массового отравления на свадьбе

© Sputnik / Юрий Сомов
Общество
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Число попавших в больницу после веселого свадебного гуляния возросло до 51 человека.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Стали известны новые детали о случае массового отравления людей, которое произошло на свадебном застолье в одном из сел муниципия Кишинев.

По заявлению специалистов Национального агентства общественного здоровья, число пострадавших по состоянию на 14 августа возросло до 51 человека.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
Новые подробности массового отравления на свадьбе в Кишиневе

У одиннадцати из пациентов, доставленных в больницу, по результатам анализов диагностирован сальмонеллёз. Пробы, взятые у остальных пациентов, находятся в процессе изучения.

В общей сложности в праздновании свадьбы участвовали 74 человека, в том числе восемь детей.

Все участники — жители Кишинева, а также гости из Яловенского и Чимишлийского районов.

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Теги:
свадьба


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