В Страшенах сносят мост: трасса R1 заблокирована до окончания работ

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Национальная трасса R1, Кишинев-Унгены-Скуляны, была закрыта в четверг для движения транспорта из-за сноса пешеходного моста в городе Страшены.
Весь транзитный транспорт перенаправлен на улицу Штефана чем Маре, заявила примар города города Валентина Касьян.
"Сегодня ведется снос старого моста, согласно проекту. Продолжительность работ составит от 4 до 8 часов. Мы приносим свои извинения за созданный дискомфорт и надеемся на ваше понимание", - написала глава городской администрации на своей странице в Facebook.
Ранее, 30 июля, в Страшенах был открыт новый пешеходный мост через дорогу R1, от железнодорожной станции до автовокзала.
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