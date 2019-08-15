Бельцкий врач задержан за продажу фальшивых справок

За каждую справку доктор требовал от 200 до 500 леев, в зависимости от сложности "работы".

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали врача из Бельц, который торговал поддельными медицинскими справками.

В результате проверок, которые прошли в ряде медицинских учреждений, правоохранители выяснили, что врач-терапевт за плату выдавал пациентам фальшивые медицинские справки о наличии несуществующего заболевания. Его клиенты, в свою очередь, использовали эти справки, чтобы получить оплачиваемый отпуск для лечения.

За каждую справку нарушитель клятвы Гиппократа и законодательства РМ получал от 200 до 500 леев, в зависимости от сложности "дела". В общей сложности в материалах дела содержатся сведения о десяти эпизодах выдачи фальшивых медицинских документов.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф в размере до 30 тысяч леев или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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