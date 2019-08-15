Итоги проверки в армии: голые женщины на стенах и именной ТТ для Плахотнюка

Новый министр обороны на брифинге рассказал о результатах инспекции - он возмущен состоянием дел в Национальной армии.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Министр обороны Павел Войку остался недоволен результатами инспекции, которую провел в подразделениях и структурах Национальной армии. Об этом глава Минобороны рассказал на брифинге по итогам проверки.

Владимиру Плахотнюку выдали наградной пистолет

По словам министра, Владимир Плахотнюк, бывший председатель Демократической партии, получил в подарок от Министерства обороны наградной пистолет "ТТ" на основании приказа, подписанного назначенцем Демпартии, бывшим министром Евгением Стурзой.

Войку сообщил, что с момента провозглашения независимости до июня 2019 года министерство обороны выдало 77 единиц наградного оружия. До 2015 года 20-ю единицами отметили заслуги людей, которых, как сказал Войку, "не в чем упрекнуть". Все остальное оружие, 57 единиц, министерство раздало всего за четыре года, иногда по две-три единицы в руки и людям, у которых нет заслуг перед Национальной армией и государством.

Министр заявил, что эта "возмутительная практика" началась, когда пост главы Минобороны занял выдвиженец Либеральной партии Анатол Шалару, который находился в этой должности в 2015-2016 годах.

Голые девицы на стенах, солдаты не отличают автомата от пистолета

Ситуацию в казармах личного состава Национальной армии министр назвал "катастрофической". Территория войсковых частей "заросла деревьями и травой, военная техника - заброшена и ржавеет", - заявил министр.

От посещения казарм у главы МО остались тягостные впечатления. В казармах, по словам министра, царит полный беспорядок, "на стенах - голые женщины (плакаты эротического содержания - ред.), на окнах сушится форменная одежда".

Кроме того, министр назвал неприемлемым уровень военной подготовки рядового состава. По словам Войку, он был поражен, обнаружив, что среди призванных в армию есть и те, кто "не отличает автомата от пистолета".

"Молодые люди, которые вступают в армию, не знают элементарных вещей, не знают цветов флага, герба, не знают государственного гимна. Не знают, кто является главой государства и не различают воинские звания", - сообщил Войку.

Министр обороны поручил начальнику Генерального штаба бригадному генералу Игорю Горгану разработать план устранения всех обнаруженных недостатков.

Срок обязательной военной службы в Молдове составляет 12 месяцев, а для военнослужащих, проходящих военную службу по сокращенному сроку - 3 месяца.

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