Жители Молдовы, которые выиграют в лотереях, будут платить налоги

Согласно принятым парламентом поправкам в Налоговый кодекс, аннулированы освобождения от уплаты налога на выигрыш в лотереях и спортивных ставках.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Парламент Молдовы отменил налоговые льготы для деятельности в области азартных игр. Таким образом, внесены поправки в Налоговый кодекс, которые депутаты поддержали сразу в двух чтениях.

В итоге аннулированы освобождения от уплаты подоходного налога на прибыль от лотерей и спортивных ставок, а также освобождения от НДС без права на вычет товаров и услуг, импортируемых в рамках проектов государственно-частного партнерства.

Также отменена норма о возмещении НДС на представляющие национальный интерес капитальные инвестиции, осуществляемые в рамках государственно-частного партнерства, а также об аннулировании освобождения от уплаты налога на торговые единицы и по оказанию услуг для лиц, осуществляющих деятельность, объявленную законом государственной монополией.

"Благодаря этому финансовому стимулированию, которое постепенно появлялось год за годом, игорная индустрия реагировала предсказуемо, развиваясь и становясь все более прибыльной, а затем была объявлена государственной монополией", - отмечено в тексте принятого депутатами документа.

Там указано, что благодаря этому "государство, по сути, поощряло азартные игры, которые не обязательно являются благородными и не обязательно являются наиболее устойчивой экономической моделью, которая также несет в себе явный риск коррупции и отмывания денег".

Законопроект одобрен в обоих чтениях на внеочередной сессии законодательного форума, которая проходит 12-16 августа.

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