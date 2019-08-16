Парламент Молдовы утвердил двух судей Конституционного суда страны

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Парламент назначил двух судей Конституционного суда на заседании в пятницу. Ими стали депутат-социалист Владимир Цуркан и судья Домника Маноле.

До этого парламент выдвигал других двоих кандидатов на посты судей КС - бывшего министра юстиции Владимира Гросу и тогдашнего госсекретаря министерства юстиции Николае Ешану. Их кандидатуры были определены в рамках конкурса, проведенного парламентской юридической комиссией. Затем высший законодательный орган изменил свое решение, предлагая на посты судей КС бывшего главу Конституционного суда Думитру Пулбере и Домнику Маноле. Но в последний момент кандидатура Пулбере была заменена на Владимира Цуркана. Как объяснил депутат Василе Боля, Пулбере не подходил по критерию количества мандатов в КС, которых должно быть не больше двух.

"Владимир Цуркан и Домника Маноле назначаются судьями Конституционного суда. Решение вступает в силу с момента принятия", - зачитал проект решения парламентарий Влад Батрынча.

За утверждение судей КС проголосовали 54 депутата, представляющие правящее большинство.

Ранее члены правительства на заседании в четверг утвердили Любу Шову и Николае Рошка на посты судей Конституционного суда. До этого Высший совет магистратуры решил назначить судьями КС адвоката Эдуарда Абабей и преподавателя университета Сергея Цуркана.

Таким образом, весь состав Конституционного суда укомплектован.

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Структура Конституционного суда Молдовы

Согласно статье 136 Основного закона страны, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двоих судей назначает парламент, двоих – правительство, еще двоих - Высший совет магистратуры. Затем судьи КС тайным голосованием избирают председателя суда. В Конституции страны также прописано, что судьи КС обладают иммунитетом. Они "несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции".

Кроме того, в Основном законе сказано, что "судьи Конституционного суда должны иметь высшее юридическое образование, высокий профессиональный уровень и стаж работы в области юриспруденции, в сфере юридического образования или науки не менее 15 лет".

Как Конституционный суд остался без судей

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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