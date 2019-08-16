Додон рассчитывает на снятие Тирасполем КПП для жителей правого берега Днестра

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает обсудить на встрече с приднестровским лидером Вадимом Красносельским вопрос свободного передвижения граждан между обоими берегами Днестра.
"На данный момент, что касается Приднестровья, мы сконцентрированы на решении текущих проблем, с которыми сталкиваются граждане", - заявил Додон в интервью на общественном телеканале.
Одна из основных целей, как отметил президент Молдовы, заключается в решении экономических проблем. К примеру, как рассказал глава республики, в Приднестровье просят найти решение по поводу местных банков. Он сообщил, что в этом смысле есть несколько вариантов, однако их необходимо обсуждать.
"Второй пункт, думаю, это будет очень важное продвижение для всех, касается свободного передвижения наших граждан с одного берега (Днестра) на другой. Что это значит? Из Приднестровья люди приезжают без всяких проблем. У нас нет никаких КПП, где проверяются паспорта. Ждем этого и от приднестровской стороны", - сказал Додон.
По мнению президента Молдовы, цель снятия контрольно-пропускных пунктов приднестровской стороной "достаточно реалистична".
"Надеюсь, осенью – в сентябре-октябре – у меня будет возможность обсудить эти вопросы с господином Красносельким", - подчеркнул глава республики.
По его словам, за два с половиной года у президента Молдовы и лидера приднестровского региона состоялось шесть встреч. "Диалог продолжится. Это один из элементов, который мы должны обсудить очень детально", - добавил Додон.
Когда коалиция займется приднестровским вопросом
Как отметил глава республики, соглашение внутри страны, которого удалось достичь, когда сформировалось парламентское большинство (ПСРМ и блок ACUM), поддержали внешние партнеры.
"То, что мы сделали в начале июня, когда на определенный период было забыто и отложено то, что нас разделяло, и мы объединились с правыми, тоже самое произошло и во внешнем плане... И Россия, и США, и ЕС поддерживают власть в Кишиневе. У нас уникальный шанс, когда мы можем попробовать привлечь (партнеров – ред.) к решению ряда проблем, где требуется их помощь", - сказал Додон.
Президент считает, что этот консенсус надо использовать для продвижения реформ внутри Молдовы, а также для решения более чувствительных вопросов – приднестровского урегулирования.
По словам главы республики, решение приднестровской проблемы не находится в текущей повестке Кишинева.
"У нас другие сейчас вопросы – экономические, социальные, внутриполитические и так далее. Но, если мы успешно решим все эти проблемы и справимся с вызовами, то в ближайшие полгода-год эта коалиция, этот внутренний и внешний консенсус могут создать реальные предпосылки для начала дискуссий, чтобы найти решение по приднестровской проблеме", – сказал Додон.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK