Додон рассчитывает на снятие Тирасполем КПП для жителей правого берега Днестра

Глава республики обозначил, какие вопросы намерен обсудить с приднестровским лидером в рамках встречи, которая намечена на осень.

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает обсудить на встрече с приднестровским лидером Вадимом Красносельским вопрос свободного передвижения граждан между обоими берегами Днестра.

"На данный момент, что касается Приднестровья, мы сконцентрированы на решении текущих проблем, с которыми сталкиваются граждане", - заявил Додон в интервью на общественном телеканале.

Одна из основных целей, как отметил президент Молдовы, заключается в решении экономических проблем. К примеру, как рассказал глава республики, в Приднестровье просят найти решение по поводу местных банков. Он сообщил, что в этом смысле есть несколько вариантов, однако их необходимо обсуждать.

"Второй пункт, думаю, это будет очень важное продвижение для всех, касается свободного передвижения наших граждан с одного берега (Днестра) на другой. Что это значит? Из Приднестровья люди приезжают без всяких проблем. У нас нет никаких КПП, где проверяются паспорта. Ждем этого и от приднестровской стороны", - сказал Додон.

По мнению президента Молдовы, цель снятия контрольно-пропускных пунктов приднестровской стороной "достаточно реалистична".

"Надеюсь, осенью – в сентябре-октябре – у меня будет возможность обсудить эти вопросы с господином Красносельким", - подчеркнул глава республики.

По его словам, за два с половиной года у президента Молдовы и лидера приднестровского региона состоялось шесть встреч. "Диалог продолжится. Это один из элементов, который мы должны обсудить очень детально", - добавил Додон.

Когда коалиция займется приднестровским вопросом

Как отметил глава республики, соглашение внутри страны, которого удалось достичь, когда сформировалось парламентское большинство (ПСРМ и блок ACUM), поддержали внешние партнеры.

"То, что мы сделали в начале июня, когда на определенный период было забыто и отложено то, что нас разделяло, и мы объединились с правыми, тоже самое произошло и во внешнем плане... И Россия, и США, и ЕС поддерживают власть в Кишиневе. У нас уникальный шанс, когда мы можем попробовать привлечь (партнеров – ред.) к решению ряда проблем, где требуется их помощь", - сказал Додон.

Президент считает, что этот консенсус надо использовать для продвижения реформ внутри Молдовы, а также для решения более чувствительных вопросов – приднестровского урегулирования.

По словам главы республики, решение приднестровской проблемы не находится в текущей повестке Кишинева.

"У нас другие сейчас вопросы – экономические, социальные, внутриполитические и так далее. Но, если мы успешно решим все эти проблемы и справимся с вызовами, то в ближайшие полгода-год эта коалиция, этот внутренний и внешний консенсус могут создать реальные предпосылки для начала дискуссий, чтобы найти решение по приднестровской проблеме", – сказал Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK