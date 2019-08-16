Водителям на заметку: где в Молдове в пятницу "дежурят" радары

Превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на молдавских трассах.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. На двенадцати трассах Молдовы в пятницу дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 16 августа установлены на трассах:

R 1: Кишинев – Унгены, 9 - 14 - 70 - 103 км;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 – 42 км;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 - 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 16: Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина.

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 18 – 65 - 101 км;

R 31: R 30 – Тудора - Паланка, 0-15 км;

R 33/M 1/G 98 в Хынчештском районе;

М 5: Кишинев – Бельцы – Крива, 214 – 253 км;

G 91: Унгены - Бэрбоены - Немцены - М 1, 5 - 28 км.

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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