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Таможенный пункт Скулень. Архивное фото

В Молдове полностью обновят три КПП на границе с Румынией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Таможенной службе отметили, что путем обновления КПП намерены обеспечить качественный и эффективный контроль и разгрузить трансграничный трафик.

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Таможенная служба приступила к реализации проекта по модернизации трех пунктов пропуска на молдавско-румынской границе. Речь идет о КПП "Скуляны-Скуляны", "Леушены-Албица" и "Джурджулешты-Джурджулешты". 

Пограничный КПП Паланка.
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
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В ведомстве отметили, что это три самых загруженных таможенных пункта, где проезжает максимальное количество туристов и граждан республики.

Обновление инфраструктуры этих трех КПП – старт проекта по реабилитации таможенных пунктов на границе с Румынией.

В Таможенной службе подчеркнули, что таким образом намерены обеспечить качественный и эффективный контроль и разгрузить трансграничный трафик, чтобы путешественники могли комфортно и безопасно пользоваться услугами высокого уровня.

"В рамках проекта затронуты несколько приоритетных направлений, в том числе увеличение количества полос контроля, реконструкция подъездных путей к КПП, обновление платформ по сканированию транспорта, получение нового современного оборудования и модернизация систем освещения и оповещения", - сообщили в Таможенной службе.

Кроме того, сотрудники таможни пройдут инструктаж, чтобы перенять международную практику и пройти обучение для использования современной техники.

Реализация проекта продлится три года и потребует пяти миллионов евро. Из них три миллиона 214 тысяч – грант Евросоюза, а миллион 786 тысяч – вклад правительства Молдовы.

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