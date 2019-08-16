12:27 16 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Андрей Нэстасе, архивное фото.

Схема работы Нэстасе: дает ли глава МВД указания Генпрокуратуре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0

Министру внутренних дел Андрей Нэстасе рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, вмешивается ли он в дела Генпрокуратуры, либо ведомство свободно от чиновничьих указаний.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Министр внутренних дел не пытается вмешиваться в дела Генеральной прокуратуры, поскольку это государственное ведомство должно быть полностью независимым. Об этом завил корреспонденту студии Sputnik Молдова глава МВД республики Андрей Нэстасе.

Он уточнил, что сейчас идет процесс налаживания двустороннего сотрудничества между министерством внутренних дел и Генпрокуратурой, а политические указания или, тем более, вмешательство, в этом процессе не к месту, уверен чиновник. 

"Я говорил и ранее, и сейчас: мне хотелось бы, чтобы в самые сжатые сроки были начаты и расследованы дела об узурпации государственной власти. Уверен, что ведомство даст ход делам о краже миллиарда. Считаю, что было бы правильным, чтобы генеральный прокурор явился на заседание парламента и запросил снятие депутатской неприкосновенности с ряда депутатов, причастных к этому процессу", - подчеркнул Нэстасе.

Мигалка на полицейской машине
© Sputnik / Miroslav Rotari
Спецоперация МВД: трое патрульных-взяточников задержаны, один пока в бегах

По словам чиновника, особых затруднений в этом процессе он не видит. В условиях демократического общества, уверен министр, каждый может выражать свое мнение, настаивать на своей, взвешенной позиции по определенным вопросам.

Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело по факту узурпации власти>>>

В таких условиях министр внутренних дел обязан запросить у Генпрокуратуры начать расследование по ряду дел, представляющих общественный резонанс, резюмировал чиновник.

Парламент в четверг вечером проголосовал за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием обратился в четверг к законодателям и.о. генерального прокурора Молдовы

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Нэстасе и Санду рассказали, когда готовы подписать соглашение с ПСРМ
Эксклюзив Sputnik: Нэстасе о сюрпризах, которые ожидаются в парламенте
Нэстасе рассказал, как проходит расследование кражи из банковских ячеек MAIB
Теги:
целеуказание, снятие, депутаты, иммунитет, генеральная прокуратура, Андрей Нэстасе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой
Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться