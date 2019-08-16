Схема работы Нэстасе: дает ли глава МВД указания Генпрокуратуре

Министру внутренних дел Андрей Нэстасе рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, вмешивается ли он в дела Генпрокуратуры, либо ведомство свободно от чиновничьих указаний.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Министр внутренних дел не пытается вмешиваться в дела Генеральной прокуратуры, поскольку это государственное ведомство должно быть полностью независимым. Об этом завил корреспонденту студии Sputnik Молдова глава МВД республики Андрей Нэстасе.

Он уточнил, что сейчас идет процесс налаживания двустороннего сотрудничества между министерством внутренних дел и Генпрокуратурой, а политические указания или, тем более, вмешательство, в этом процессе не к месту, уверен чиновник.

"Я говорил и ранее, и сейчас: мне хотелось бы, чтобы в самые сжатые сроки были начаты и расследованы дела об узурпации государственной власти. Уверен, что ведомство даст ход делам о краже миллиарда. Считаю, что было бы правильным, чтобы генеральный прокурор явился на заседание парламента и запросил снятие депутатской неприкосновенности с ряда депутатов, причастных к этому процессу", - подчеркнул Нэстасе.

По словам чиновника, особых затруднений в этом процессе он не видит. В условиях демократического общества, уверен министр, каждый может выражать свое мнение, настаивать на своей, взвешенной позиции по определенным вопросам.

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В таких условиях министр внутренних дел обязан запросить у Генпрокуратуры начать расследование по ряду дел, представляющих общественный резонанс, резюмировал чиновник.

Парламент в четверг вечером проголосовал за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием обратился в четверг к законодателям и.о. генерального прокурора Молдовы

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