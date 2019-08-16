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Национальный антикоррупционный центр

Парламент утвердил отставку вице-директора НАЦ

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Поддержали заявление об отставке большинство присутствующих на заседании парламентариев.

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Депутаты парламента на внеочередном заседании в пятницу утвердили отставку замглавы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Виктора Лашкова. Данное решение поддержала большая часть присутствовавших парламентариев.

"В парламент 5 августа пришло письмо от директора НАЦ, которым переслано заявление замглавы Национального антикоррупционного центра Виктора Лашкова об отставке. Заявление рассмотрено. Предложен проект решения о прекращении полномочий", - сказал депутат Василе Боля.

Лашков был вице-директором НАЦ с 14 декабря 2018 года. До этого в течение года он возглавлял генеральное управление по борьбе с коррупцией и был сотрудником генерального управления оперативной работы НАЦ. 

СИБ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Парламент Молдовы отправил в отставку руководителей СИБ и НАЦ

Новое руководство Антикоррупционного центра

Должность начальника НАЦ стала вакантной после того, как 27 июня парламент отправил в отставку предыдущего директора ведомства Богдана Зумбряну. Спустя 10 дней парламентарии постановили, что исполнять временно обязанности главы Антикоррупционного центра станет замруководителя структуры Лидия Киреогло. Также был объявлен конкурс на вакантное место. В конце июля парламентарии утвердили новым руководителем НАЦ Руслана Флоча.

Национальный антикоррупционный центр в 2015 году перешел из подчинения правительства под контроль парламента - отправляет в отставку и наделяет полномочиями руководителя структуры исключительно высший законодательный орган республики.

Для утверждения нового главы НАЦ за него должно проголосовать большинство депутатов.

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Парламент утвердил нового главу Национального антикоррупционного центра


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