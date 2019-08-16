В Молдове увеличили тарифы на электроэнергию — решение НАРЭ

Каждый киловатт/час поставляемого компанией Gas Natural Fenosa Furnizare Energie электричества будет обходиться населению на 5,58% дороже.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло решение повысить тарифы на электроэнергию, поставляемую населению компанией Gas Natural Fenosa Furnizare Energie на 5,58%. Заседание административного совета НАРЭ состоялось в пятницу, 16 августа.

Согласно принятому постановлению, цена на электроэнергию, поставляемую бытовым потребителям, установлена на уровне 1,89 лея за кВтч. Ранее тариф составлял 1,79 лея. Таким образом, цена за 1 кВтч возросла на 10 банов.

Для потребителей, чьи установки подключены к распределительным сетям среднего напряжения (6-10 кВ), цена была снижена со 1,6 лея до 1,53 лея, а для потребителей, подключенных к распределительным сетям высокого напряжения (35, 100 кВ) — увеличена с 1,34 лея за кВтч до 1,38 лея.

Ранее член НАРЭ Октавиан Калмык рассказал, что Gas Natural Fenosa Furnizare Energie настаивала на тарифе в 1,94 лея за кВт, что на 15 банов или 8,6% больше чем предыдущий тариф (1,79 кВт). НАРЭ предлагал на рассмотрение в 1,85 лея за кВтч, то есть повышение на 3,2%.

Предыдущее изменение тарифов произошло 15 июня 2018 года, когда по решению НАРЭ тариф на электроэнергию был понижен в среднем на 10%.

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