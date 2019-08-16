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В субботу, 17 августа, бюджетники выходят на работу

© AP Photo / Jeff White
Общество
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Это решение принято правительством, чтобы оптимизировать деятельность предприятий и учреждений в преддверии Дня независимости.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Согласно принятому правительством постановлению, суббота, 17 августа, объявлена рабочим днем.

В этот день бюджетники будут отрабатывать будущий выходной - понедельник, 26 августа. Это решение связано с празднованием 27 августа Дня независимости.

Офис
CC0 / Pixabay / rawpixel
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В конце августа работников бюджетной сферы ожидают четыре дня отдыха. Согласно утвержденному правительством перечню рабочих и выходных дней, свободным от работы будет период 24-27 августа.

Календарные выходные дни в конце месяца выпадают на субботу 24-го и воскресенье 25 августа.

Министерства, другие центральные органы власти, руководители предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить в объявленные рабочими дни эффективную деятельность подведомственных учреждений.

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